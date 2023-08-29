Марочко: Украина направила комиссию для проверки ВСУ в Харьковскую область
Руководство Украины отправило комиссию для проверки реальной численности состава ВСУ в Харьковскую область. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщило агентство РИА Новости.
Он отметил, что визит комиссии связан с участившимися случаями самовольного оставления позиций и необъективной подачи расхода личного состава из «красной зоны».
Военный подчеркнул, что нарушители будут подвергнуты как служебным взысканиям, так и уголовной ответственности.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru