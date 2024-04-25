Марочко: Российская армия улучшила позиции на донецком направлении

Российские войска заняли более удачные позиции на донецком направлении близ Клещеевки и Красного (Ивановского). Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Российские военные освободили село Первомайское в ДНР

По его словам, успеху Вооруженных сил России поспособствовали активные боевые действия юго-восточнее населенного пункта Часов Яр. Марочко отметил, что сейчас российские бойцы перегруппируются, чтобы укрепиться на занятой высоте.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино (ДНР).

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияРоссияСпецоперация

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