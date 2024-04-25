Марочко: Российская армия улучшила позиции на донецком направлении

По его словам, успеху Вооруженных сил России поспособствовали активные боевые действия юго-восточнее населенного пункта Часов Яр. Марочко отметил, что сейчас российские бойцы перегруппируются, чтобы укрепиться на занятой высоте.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино (ДНР).

