Российские военные освободили село Первомайское в ДНР
Российские военные освободили село Первомайское в ДНР на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении 222 беспилотников ВСУ, восьми HIMARS и Vampire, а также управляемой авиационной бомбы JDAM.
Российские военные также уничтожили четыре пикапа, 155 мм САУ Krab, 155 мм гаубицу М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» на южно-донецком направлении.
Накануне над Белгородской областью были уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru