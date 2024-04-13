Российские военные освободили село Первомайское в ДНР

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении 222 беспилотников ВСУ, восьми HIMARS и Vampire, а также управляемой авиационной бомбы JDAM.

Российские военные также уничтожили четыре пикапа, 155 мм САУ Krab, 155 мм гаубицу М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» на южно-донецком направлении.

Накануне над Белгородской областью были уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

