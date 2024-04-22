Рогов: украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой республике, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

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«Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, подразделения ВС РФ уже зашли в село и подняли флаги. Официальной информации от Минобороны пока не поступало.

Российские войска 22 апреля освободили село Новомихайловка в ДНР. За сутки уничтожено 410 военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДНРВСУУкраина

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