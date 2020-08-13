Мария Захарова сообщила о попытках расколоть белорусское общество извне

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — передаёт её слова «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Захарова также заявила о попытках других государств внести разлад между Россией и Белоруссией, которые, по её словам, обречены на провал.

«Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, братского белорусского народа. Уверена, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», - сказала она во время брифинга, сообщает URA.RU.

Ранее политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что на Западе резко охладели к Белоруссии.

