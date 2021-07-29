Максим Шугалей рассказал о том, как Россия помогала Мозамбику обеспечить безопасность
В настоящее время Мозамбик находится на грани катастрофы. Северо-восточную часть страны контролируют боевики из группировки «Ансар аль-Сунна», которые присягнули на верность запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал о нюансах вооруженного конфликта в этой стране.
По его словам, в разное время на территории Мозамбика присутствовали охранные фирмы из Франции, южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group и даже российские силы. Специалисты из РФ привлекались в 2019 году, когда в стране проходили президентские выборы.
«Местные власти обратились к частным подрядчикам из России. Тогда радикалы пытались все же продвинуться вглубь страны, к столице, но встретили отпор от серьезного противника. Россияне показали себя с наилучшей стороны, выполнив поставленную задачу с наименьшими потерями, освободив сразу несколько городов. Всего один специалист погиб и несколько было ранены, тогда как мозамбикские военные просто-напросто бежали с поля боя, чтобы не попасть в плен и не быть убитым радикалами. С такими неподготовленными «союзниками» работать было практически невозможно, поэтому наши спецы покинули страну, и все вернулось на круги своя», - цитирует Шугалея редакция «Века».
Западные СМИ пытались найти в Мозамбике и "ЧВК Вагнера", заявляя, что там воевали именно они, однако никаких подтверждений этому представлено не было.
Спустя время Мозамбик покинули и другие иностранные сотрудники, в результате чего власти решили бороться с радикалами собственными силами, однако весной этого года стало ясно, что армия не в состоянии противостоять боевикам.
Руководство Мозамбика вновь обратилось к другим странам за помощью после захвата города Пальма. Они пригласили ВС Руанды, Сообщества развития Юга Африки (САДК), на смену Dyck Advisory Group прибыли официальные военные из ЮАР. Откликнулись и представители ЕС, которые обещали осенью отправить в страну своих инструкторов для подготовки местных военнослужащих.
«Как мне кажется, осенью уже будет поздно. Единственная более-менее реальная сила здесь сейчас — руандийцы. Остальные просто набирают очки на «помощи» своему соседу, реальных усилий к этому прилагая минимум. Я думаю, мы уже получили тлеющую войну в Мозамбике, подобно ситуации, сложившейся в Сомали. Американцы же тоже выражали готовность оказать поддержку Мозамбику. И это может плохо кончиться», - считает Шугалей.
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