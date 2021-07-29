Максим Шугалей рассказал о том, как Россия помогала Мозамбику обеспечить безопасность

«Местные власти обратились к частным подрядчикам из России. Тогда радикалы пытались все же продвинуться вглубь страны, к столице, но встретили отпор от серьезного противника. Россияне показали себя с наилучшей стороны, выполнив поставленную задачу с наименьшими потерями, освободив сразу несколько городов. Всего один специалист погиб и несколько было ранены, тогда как мозамбикские военные просто-напросто бежали с поля боя, чтобы не попасть в плен и не быть убитым радикалами. С такими неподготовленными «союзниками» работать было практически невозможно, поэтому наши спецы покинули страну, и все вернулось на круги своя», - цитирует Шугалея редакция «Века».

Западные СМИ пытались найти в Мозамбике и "ЧВК Вагнера", заявляя, что там воевали именно они, однако никаких подтверждений этому представлено не было.

Спустя время Мозамбик покинули и другие иностранные сотрудники, в результате чего власти решили бороться с радикалами собственными силами, однако весной этого года стало ясно, что армия не в состоянии противостоять боевикам.