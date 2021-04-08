СМИ: Тела обезглавленных иностранцев нашли в Мозамбике
Двенадцать обезглавленных тел обнаружили в городе Палма в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, сообщает Times со ссылкой на представителей полиции.
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» напала на небольшой город Палма в конце марта, однако в начале апреля местная полиция заявила, что исламистов в населённом пункте больше нет.
Правоохранители отметили, что обезглавленные жертвы террористов были обнаружены в районе отеля Палмы.
«Все они иностранцы... все они белые... Они были обезглавлены... У них были связаны руки», - добавил представитель полиции.
Ранее французская компания Total объявила о приостановке работ по строительству крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа, сообщает RT. Данный объект расположен рядом с городом Палма.
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