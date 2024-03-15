Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
Лидер Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2 не подтвердил, что в отсутствии у него диалога с президентом России Владимиром Путиным есть какие-то личные причины.
Он указал, что говорил с Путиным, как глава государства, «больше всех». «И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал», — заявил французский президент.
Он подчеркнул, что в начале конфликта вокруг Украины несколько раз созванивался с президентом РФ.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «мелкотравчатым наследничком Бонапарта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
- Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok
- Боррель: Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы
- СМИ: появился смертоносный вирус-мутант
- СМИ: в деле о сексе подростков с 11-летней девочкой появились новые участники
- СМИ: ЦРУ пыталось разжигать оппозиционные настроения в Китае
- Россия призвала МАГАТЭ отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
- Лавров сообщил, что собирается посетить Донбасс
- Захарова: Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал
- РФ может вернуться к вопросу румынских репараций в ответ на резолюцию ЕП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru