Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным

Он указал, что говорил с Путиным, как глава государства, «больше всех». «И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал», — заявил французский президент.

Он подчеркнул, что в начале конфликта вокруг Украины несколько раз созванивался с президентом РФ.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «мелкотравчатым наследничком Бонапарта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

