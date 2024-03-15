Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным

Лидер Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2 не подтвердил, что в отсутствии у него диалога с президентом России Владимиром Путиным есть какие-то личные причины.

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Он указал, что говорил с Путиным, как глава государства, «больше всех». «И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал», — заявил французский президент.

Он подчеркнул, что в начале конфликта вокруг Украины несколько раз созванивался с президентом РФ.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «мелкотравчатым наследничком Бонапарта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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