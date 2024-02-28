Медведев назвал Макрона «мелкотравчатым наследником Бонапарта»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «мелкотравчатым наследничком Бонапарта». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев высказал мнение, что западный «политический паноптикум» стал «грустным, местами забавным, но зловещим» зрелищем.
«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве», — написал Медведев, добавив, что в Париже также говорят о новом оружии для нанесения ударов по РФ.
Ранее Макрон заявил, что представители стран Запада в ходе конференции в Париже обсуждали возможность отправки на Украину своих сухопутных войск. По словам политика, стороны не достигли консенсуса, однако в будущем «ничего исключать нельзя». Против идеи французского президента выступили в том числе Германия, Италия, Венгрия, Польша, пишет Ura.ru. Кроме того, в Белом доме заявили, что у США нет планов отправлять своих военных на Украину, отмечает «Свободная пресса».
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