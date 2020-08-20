Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

Также она заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может участвовать в повторных выборах.

«Каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала она. Впрочем, Колесникова добавила, что она не верит, что Лукашенко на это пойдет.

Она также заявила, что Координационный совет планирует провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами и иностранными наблюдателями, а состав ЦИК должен быть полностью обновлен.

Напомним, в четверг, 20 августа, Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи. В свою очередь, в Генпрокуратуре республики до этого сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с призывами совета к захвату власти, подчеркивает телеканал 360.

