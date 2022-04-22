Макрон пообещал Украине самоходные артиллерийские установки Caesar
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France заявил, что планируется передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.
По его словам, также Киев получит противотанковые ракетные комплексы.
«Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, чтобы не оказаться стороной конфликта», - подчеркнул французский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет напрямую вмешиваться российско-украинский конфликт, но продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
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