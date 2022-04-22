Макрон пообещал Украине самоходные артиллерийские установки Caesar

По его словам, также Киев получит противотанковые ракетные комплексы.

«Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, чтобы не оказаться стороной конфликта», - подчеркнул французский лидер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет напрямую вмешиваться российско-украинский конфликт, но продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

