Макрон пообещал Украине самоходные артиллерийские установки Caesar

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France заявил, что планируется передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

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По его словам, также Киев получит противотанковые ракетные комплексы.

«Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, чтобы не оказаться стороной конфликта», - подчеркнул французский лидер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет напрямую вмешиваться российско-украинский конфликт, но продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВооружениеФранцияЭммануэль Макрон
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