Макрон с супругой на фоне протестов посетил концерт Элтона Джона

Это произошло на фоне протестов против полицейского произвола. Фото президента с супругой на концерте музыканта в Париже опубликовала итальянская модель Бьянка Брандолини.

В это же время в пригороде к западу от Парижа и ряде других городов второй вечер подряд происходили беспорядки. Поход Макрона на концерт вызвал критику оппозиционных политиков.

Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

