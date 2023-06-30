Макрон с супругой на фоне протестов посетил концерт Элтона Джона
Французский лидер Эммануэль Макрон с супругой был замечен на концерте исполнителя Элтона Джона, сообщает РИА Новости.
Это произошло на фоне протестов против полицейского произвола. Фото президента с супругой на концерте музыканта в Париже опубликовала итальянская модель Бьянка Брандолини.
В это же время в пригороде к западу от Парижа и ряде других городов второй вечер подряд происходили беспорядки. Поход Макрона на концерт вызвал критику оппозиционных политиков.
Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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