Макрон с супругой на фоне протестов посетил концерт Элтона Джона

Французский лидер Эммануэль Макрон с супругой был замечен на концерте исполнителя Элтона Джона, сообщает РИА Новости.

СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки

Это произошло на фоне протестов против полицейского произвола. Фото президента с супругой на концерте музыканта в Париже опубликовала итальянская модель Бьянка Брандолини.

В это же время в пригороде к западу от Парижа и ряде других городов второй вечер подряд происходили беспорядки. Поход Макрона на концерт вызвал критику оппозиционных политиков.

Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыФранцияЭлтон ДжонЭммануэль Макрон

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