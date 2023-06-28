СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки

В парижском пригороде Нантер начались беспорядки, сообщает Le Monde.

Они вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям правоохранительных органов. Несовершеннолетний отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции. Его убийство вызвало шок.

После этого местные жители провели акцию протеста у здания полиции. Некоторые подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию. В ответ был пущен слезоточивый газ.

Ранее полицейские в США убили инвалида без ног при «попытке бегства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

