СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки
В парижском пригороде Нантер начались беспорядки, сообщает Le Monde.
Они вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям правоохранительных органов. Несовершеннолетний отказался остановиться на автомобиле по требованию полиции. Его убийство вызвало шок.
После этого местные жители провели акцию протеста у здания полиции. Некоторые подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию. В ответ был пущен слезоточивый газ.
Ранее полицейские в США убили инвалида без ног при «попытке бегства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru