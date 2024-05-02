Врачи в США рекомендовали спасать людей под песню Тейлор Свифт

«Если вы видите, что подросток или взрослый упал, позвоните 911, а затем сильно и быстро надавите в центр груди под ритм „The Tortured Poets Department“. Спасибо, @taylorswift!» — говорится в публикации ассоциации в соцсетях.

Дело в том, что ритм песни соответствует темпу сердечно-легочной реанимации — 110 ударов в минуту. Примечательно, что композиция Свифт - не единственная песня для проведения реанимационных мероприятий. Так, в свое время песня группы Bee Gees «Stayin’ Alive» стала эталонной для проведения сердечно-легочной реанимации.

Ранее Британская кардиологическая ассоциация объявила, что песня «Somebody Else» коллектива The 1975 также подходит для проведения сердечно-легочной реанимации, отмечает «Радиоточка НСН».

