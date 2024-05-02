Врачи в США рекомендовали спасать людей под песню Тейлор Свифт
Американская кардиологическая ассоциация заявила, что заглавная песня с последнего альбома Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» может помочь спасти жизнь.
«Если вы видите, что подросток или взрослый упал, позвоните 911, а затем сильно и быстро надавите в центр груди под ритм „The Tortured Poets Department“. Спасибо, @taylorswift!» — говорится в публикации ассоциации в соцсетях.
Дело в том, что ритм песни соответствует темпу сердечно-легочной реанимации — 110 ударов в минуту. Примечательно, что композиция Свифт - не единственная песня для проведения реанимационных мероприятий. Так, в свое время песня группы Bee Gees «Stayin’ Alive» стала эталонной для проведения сердечно-легочной реанимации.
Ранее Британская кардиологическая ассоциация объявила, что песня «Somebody Else» коллектива The 1975 также подходит для проведения сердечно-легочной реанимации, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался один из «отцов» рок-н-ролла Дуэйн Эдди
- Врачи в США рекомендовали спасать людей под песню Тейлор Свифт
- Врач Радаева призвала прививаться для защиты от комаров и клещей
- Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства
- ООН: Масштаб разрушений в Газе больше, чем на Украине
- В ретейле оценили подорожание продуктов к Пасхе
- МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко
- СМИ: Экс-адвокат Пашаев перестал ходить после полученного в зоне СВО ранения
- Умер участник культового британского проекта Electric Light Orchestra
- Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru