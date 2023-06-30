Во Франции продолжаются акции протеста
30 июня 202302:26
Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, что «попадается под руку», сообщила журналист Анастасия Рикеза.
На кадрах, которыми она поделилась, можно увидеть полыхающие машины, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки. «Улицы завалены тоннами мусора. Это все – результат разгула демонстрантов», – отметила она.
Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru