Во Франции продолжаются акции протеста

Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – митингующие сжигают и разрушают все, что «попадается под руку», сообщила журналист Анастасия Рикеза.

СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки

На кадрах, которыми она поделилась, можно увидеть полыхающие машины, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки. «Улицы завалены тоннами мусора. Это все – результат разгула демонстрантов», – отметила она.

Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
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