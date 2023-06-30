Во Франции продолжаются акции протеста

На кадрах, которыми она поделилась, можно увидеть полыхающие машины, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки. «Улицы завалены тоннами мусора. Это все – результат разгула демонстрантов», – отметила она.

Для предотвращения беспорядков и погромов на улицах французских городов будет привлечено 40 тысяч жандармов и полицейских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

