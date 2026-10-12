«Яндекс» предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

Там добавили, что аферистов выдают фразы: «данные повреждены, войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой, укажите реквизиты» и «срочная миграция, откройте вложение».



В «Яндексе» советуют проверять адрес отправителя. Он должен быть на домене @yandex.cloud. Перед кликом по ссылке лучше навести на нее курсор, наличие HTTPS не гарантирует безопасность. Вместо перехода по кнопке в письме надежнее открыть сайт вручную.



Признаком атаки являются фразы вроде «подтвердите за 24 часа». Также не стоит открывать вложения с расширениями .exe, .js, .zip с паролем и .docm.



При сомнениях в «Яндексе» рекомендуют не кликать, а проверять информацию по официальному каналу, состояние компонентов платформы смотреть только на статус-борде и в консоли, а подозрительные письма отмечать как спам.



Недавно рассказывали, что обнажили атаки ВСУ на суперкомпьютеры IT-компании в РФ.

