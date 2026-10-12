«Яндекс» предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

«Яндекс» предупредил о мошеннических схемах, которые активизировались на фоне сбоев сервисов. В компании объяснили, что никогда не просят по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, реквизиты карт и удаленный доступ.

Из-за атак «Яндекс» лишился части своих дата-центров

Там добавили, что аферистов выдают фразы: «данные повреждены, войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой, укажите реквизиты» и «срочная миграция, откройте вложение».

В «Яндексе» советуют проверять адрес отправителя. Он должен быть на домене @yandex.cloud. Перед кликом по ссылке лучше навести на нее курсор, наличие HTTPS не гарантирует безопасность. Вместо перехода по кнопке в письме надежнее открыть сайт вручную.

Признаком атаки являются фразы вроде «подтвердите за 24 часа». Также не стоит открывать вложения с расширениями .exe, .js, .zip с паролем и .docm.

При сомнениях в «Яндексе» рекомендуют не кликать, а проверять информацию по официальному каналу, состояние компонентов платформы смотреть только на статус-борде и в консоли, а подозрительные письма отмечать как спам.

Недавно рассказывали, что обнажили атаки ВСУ на суперкомпьютеры IT-компании в РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЯндексМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры