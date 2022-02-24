Путин объяснил Макрону причину спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры в французским коллегой Эммануэлем Макроном, объяснив причину военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Кремль.

В Кремле назвали разговор сторон «откровенным и серьезным». Отмечается, что по итогам разговора Путин и Макрон условились о дальнейших контактах.

Согласно сообщению Кремля, объяснение Путина было исчерпывающим.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

















