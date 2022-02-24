Макрон поддержал Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ.

После разговора с ним Макрон заявил о солидарности Парижа и Киева.

До этого президент Франции созвал Совет по вопросам обороны страны из-за ситуации на Украине.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации в Донбассе. После этого Владимир Зеленский ввел на территории Украины военное положение.

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Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаФранция
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