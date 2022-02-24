Макрон поддержал Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ.
После разговора с ним Макрон заявил о солидарности Парижа и Киева.
До этого президент Франции созвал Совет по вопросам обороны страны из-за ситуации на Украине.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации в Донбассе. После этого Владимир Зеленский ввел на территории Украины военное положение.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российские войска действуют только на конституционных территориях ДНР и ЛНР, не нападая на города Украины.
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