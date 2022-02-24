Макрон поддержал Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ.

После разговора с ним Макрон заявил о солидарности Парижа и Киева.

До этого президент Франции созвал Совет по вопросам обороны страны из-за ситуации на Украине.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации в Донбассе. После этого Владимир Зеленский ввел на территории Украины военное положение.