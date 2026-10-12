В Бурятии нашли камень, который может заряжать телефоны
В Иволгинском районе Бурятии нашли необычный камень на экотропе «Плато Тапхар». По словам местных властей, заряжает телефон. Об этом сообщили в правительстве региона.
По словам начальника управления культуры и туризма муниципалитета Ольги Лыктыповой, когда она приехала на плато по работе и положила устройство на камень, на экране появился значок зарядки.
Стоило отойти — исчезал, а при возвращении появлялся снова. Лыктыпова показала находку гостям из Японии. Те удивились, окружили валун и проверяли, идет ли зарядка. В итоге контакт пошел, уточнила чиновница.
Одним из объяснений может быть реакция телефона на сильное электромагнитное поле. Причиной называют подземную реку, разлом земной коры или залежи руды. В таком месте камень работает как концентратор поля, но на деле аккумулятор устройства не восстанавливается.
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