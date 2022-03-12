Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем
12 марта 202215:28
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин проводит телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да. Это так», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов RT.
Ранее в СМИ появилась информация о начале телефонных переговоров Макрона и Шольца с Путиным о ситуации на Украине.
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12 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru