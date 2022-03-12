Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем

Рябков: правительство России в ближайшее время обнародует списки ответных персональных санкций против западных стран Минобрнауки: абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы бесплатно и без экзаменов Шведская косметическая компания Oriflame останется в России и продолжит продажи в стране В Москве выставлено на торги одноэтажное здание, расположенное на территории ВДНХ напротив фонтана «Каменный цветок»