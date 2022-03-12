Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин проводит телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Спецоперацию не заморозят. Военные эксперты согласились в оценке развития ситуации на Украине

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Это так», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов RT.

Ранее в СМИ появилась информация о начале телефонных переговоров Макрона и Шольца с Путиным о ситуации на Украине.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронТелефонный РазговорВладимир Путин
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