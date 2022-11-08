Белый дом высказался о сообщениях о секретных переговорах США с Россией
В администрации президента США прокомментировали сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между Вашингтоном и Москвой.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «люди много что утверждают». По ее словам, Вашингтон обсуждает вопросы, которые беспокоят Соединенные Штаты, но не затрагивают Украину.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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