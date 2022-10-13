Макрон: Франция и Дания поставят Киеву еще 6 гаубиц CAESAR
Франция и Дания проводит работу над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
По его словам, с начала конфликта Киев получил 18 гаубиц CAESAR. «Мы работаем над этими поставками вместе с Данией, поскольку эти орудия изначально предназначались Дании», — заявил глава государства.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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