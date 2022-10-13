Макрон: Франция и Дания поставят Киеву еще 6 гаубиц CAESAR

Франция и Дания проводит работу над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

Макрон выразил готовность передать Украине ещё САУ Caesar

По его словам, с начала конфликта Киев получил 18 гаубиц CAESAR. «Мы работаем над этими поставками вместе с Данией, поскольку эти орудия изначально предназначались Дании», — заявил глава государства.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаДанияФранцияЭммануэль Макрон
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