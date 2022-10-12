Макрон намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует продолжать телефонные переговоры с президентом Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объявить частичную мобилизацию

По мнению политика, диалог позволяет добиваться результатов.

Макрон отметил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой.

Ранее в начале октября Макрон пообещал вместе с партнерами по Евросоюзу работать над новыми санкциями против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЭммануэль Макрон
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