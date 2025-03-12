Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращении огня на Украине

Он указал, что доволен прогрессом в рамках переговоров между Вашингтоном и Киевом в Джидде. Президент отметил, что в настоящее время «мяч явно на стороне России».

Ранее Киев заявил о готовности к переговорам, если РФ согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

