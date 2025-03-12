Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращении огня на Украине
12 марта 202505:15
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что приветствует идею о прекращении огня на Украине.
Он указал, что доволен прогрессом в рамках переговоров между Вашингтоном и Киевом в Джидде. Президент отметил, что в настоящее время «мяч явно на стороне России».
Ранее Киев заявил о готовности к переговорам, если РФ согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru