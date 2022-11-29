Макрон проведет переговоры с Байденом в Вашингтоне

Французский лидер Эммануэль Макрон отправился в США 29 ноября для переговоров с американским президентом Джо Байденом по ряду тем, от согласования политики в отношении российско-украинского конфликта до смягчения торговых разногласий. Об этом сообщило издание France24.

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Для Макрона это уже второй подобный визит. Президент Франции был в Вашингтоне в 2018 году по приглашению Дональда Трампа.

Вместе с Макроном в столицу США прибудут французские министры иностранных дел, обороны и финансов. По мнению издания, это подчеркивает ту широту трансатлантического сотрудничества, на которое рассчитывает Макрон. Отмечается, что встреча посвящена личным и союзническим отношениям между Францией и США.

Однако один из советников президента Франции предположил, что переговоры с Байденом будут сложными, так как у партнерских стран по-прежнему сохраняются разногласия.

Ранее Макрон в ходе пресс-конференции по итогам форума АТЭС призвал другие страны убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАФранцияПереговорыДжо БайденМакрон
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