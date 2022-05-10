Макрон: Необходимо продолжать переговоры России и Украины

Москву и Киеву необходимо продолжить переговоры, так как только дипломатическим путем можно добиться мира, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает телеканал «360».

СМИ: Макрон тайно пообщался с Саркози перед разговором с Путиным

Глава государства провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, после которой Макрон высказался о праздновании Дня Победы в России. По его словам, в этот день не произошло эскалации ни в плане заявлений, ни в плане географии, ни в плане вооружений.

«Однако этого недостаточно, мы стремимся добиться прекращения огня как можно быстрее…», — заявил французский лидер. Он отметил, что восстановить мир можно только путем проведения переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон едва ли услышит призывы российского коллеги Владимира Путина обратить внимание на военные преступления украинских боевиков и прекратить поставки вооружения, но попытается прекратить конфликт Киева и Москвы. И в особо щекотливые моменты он консультируется со своим предшественником Николя Саркози, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияЭммануэль Макрон
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