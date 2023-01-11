«Выйдут на улицы»: Чем закончатся попытки Макрона повысить пенсионный возраст

Президент Франции Эммануэль Макрон может провести пенсионную реформу, несмотря на несогласие парламента, но бороться с недовольством граждан будет сложнее, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн накануне заявила, что возраст выхода французов на пенсию к 2030 году увеличится с 62 до 64 лет. В прошлом году о решимости провести до конца своего мандата пенсионную реформу заявляла президент страны Эммануэль Макрон. Федоров напомнил, что до сих пор Макрону не удавалось реализовать свой план.

«В силу особого государственного устройства, где президент обладает широкими полномочиями, об отставке Макрона речи не идет. Но реформа сложная, потому что в прошлую свою пятилетку Макрон так и не смог эту реформу провести, хотя она намечалась. Помешала и пандемия, и массовые недовольства. Теперь вторая попытка. Скорее всего, оппозиция будет недовольна, начнется в парламенте серьезное столкновение при обсуждении. Но есть в Конституции страны статья, которая позволяет наиболее резонансные законы принимать в обход парламента», - отметил Федоров.

При этом власти надеются на умеренное недовольство среди населения, что позволит избежать политического кризиса, подчеркнул собеседник НСН.