В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки

Демонстрация против пенсионной реформы в столице Франции переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы

Манифестацию организовало движение «желтых жилетов». У бульвара Пор-Руаль группа демонстрантов начала забрасывать стражей правопорядка бутылками и пиротехникой.

Затем протестующие стали разбирать брусчатку и дробить асфальт. Под горячую руку демонстрантов попали остановки и рекламные щиты.

Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ.

О бессрочном протесте против пенсионной реформы 3 марта заявили сотрудники французских атомных электростанций. К ним присоединились работники газовой отрасли, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Жюльен Маттиа
ТЕГИ:РеформаПротестыФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры