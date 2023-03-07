В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки

Манифестацию организовало движение «желтых жилетов». У бульвара Пор-Руаль группа демонстрантов начала забрасывать стражей правопорядка бутылками и пиротехникой.

Затем протестующие стали разбирать брусчатку и дробить асфальт. Под горячую руку демонстрантов попали остановки и рекламные щиты.

Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ.

О бессрочном протесте против пенсионной реформы 3 марта заявили сотрудники французских атомных электростанций. К ним присоединились работники газовой отрасли, передает НСН.

