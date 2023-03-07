В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки
Демонстрация против пенсионной реформы в столице Франции переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.
Манифестацию организовало движение «желтых жилетов». У бульвара Пор-Руаль группа демонстрантов начала забрасывать стражей правопорядка бутылками и пиротехникой.
Затем протестующие стали разбирать брусчатку и дробить асфальт. Под горячую руку демонстрантов попали остановки и рекламные щиты.
Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ.
О бессрочном протесте против пенсионной реформы 3 марта заявили сотрудники французских атомных электростанций. К ним присоединились работники газовой отрасли, передает НСН.
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