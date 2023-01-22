В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек

МЧС: спасатели обнаружили всех пассажиров воздушного шара, совершившего аварийную посадку в горах под Сочи

СМИ: в Польше перевернулся автобус, следовавший из Белоруссии в Италию

Президент Молдавии Санду не исключила, что ее страна может стать членом одного из военных альянсов

СМИ: в Вене прошёл митинг в поддержку снятия санкций с РФ

Синоптик: сильных морозов до конца зимы в Центральной России не будет, прогнозируется ранняя весна