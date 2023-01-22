В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек

В Париже в акции протеста против пенсионной реформы приняли участие 150 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.

Во Франции хотят увеличить пенсионный возраст до 64 лет

Французы выступили против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Участники акции скандировали лозунги: «Пенсия в 60 лет!», «Макрон, мы не хотим твою реформу», «Долой капитализм». Они несли плакаты: «Пенсия в 60 лет или смерть!», «Макрон при делах — пенсионеры на кладбище!», «Работать ночами после 60 полезно для здоровья!».

Протестанты также несли карикатурные изображения французского лидера Эммануэля Макрона со словами «Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!».

Ранее во Франции национальная забастовка против повышения пенсионного возраста переросла в столкновения протестующих с полицией. В правоохранителей летели камни, мусорные баки, палки и фаеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Марк Пэрис
ТЕГИ:ПенсияПротестыФранцияПариж
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