Макрон не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage

Речь идёт о поставке самолетов, в том числе со стороны «третьих стран», на вооружении армий которых они числятся. Кроме того, Франция также рассматривает запрос властей Украины на поставку дистанционно-управляемых ракет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей Mirage 2000 загоняют ситуацию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

