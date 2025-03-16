Макрон не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage
16 марта 202501:02
Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на лидера Франции Эммануэля Макрона.
Речь идёт о поставке самолетов, в том числе со стороны «третьих стран», на вооружении армий которых они числятся. Кроме того, Франция также рассматривает запрос властей Украины на поставку дистанционно-управляемых ракет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей Mirage 2000 загоняют ситуацию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru