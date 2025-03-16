Макрон не исключил отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage

Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на лидера Франции Эммануэля Макрона.

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Речь идёт о поставке самолетов, в том числе со стороны «третьих стран», на вооружении армий которых они числятся. Кроме того, Франция также рассматривает запрос властей Украины на поставку дистанционно-управляемых ракет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей Mirage 2000 загоняют ситуацию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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