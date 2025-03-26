СМИ: Европа отходит от идеи отправки войск на Украину
Страны Европы постепенно отходят от идеи отправки наземных войск на Украину. Об этом со ссылкой на на европейские источники сообщает Reuters.
Собеседники агентства утверждают, что всё чаще стали обсуждаться альтернативные варианты поддержки Украины, так как инициатива об отправки войск перестаёт быть привлекательной.
«С такой ситуацией на земле и такой администрацией США, это не очень здорово», - пояснили источники.
Ранее президент Чехии Петр Павел выразил готовность отправить чешских миротворцев в составе европейского контингента на Украину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru