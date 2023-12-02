ЮНИСЕФ: В Газе погибли более 5,3 тысячи детей за 48 дней

Более 5,3 тысяч палестинских детей были убиты за 48 дней бомбардировок сектора Газа. Об этом сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

В Газе заявили, что израильскими бомбардировками разрушены около 60% домов

«В эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под обломками. Если насилие вернется к таким масштабам, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей», — указано в опубликованном на сайте ЮНИСЕФ заявлении.

Как отметила Рассел, во время семидневного гуманитарного перемирия в Газе у детей «появился проблеск надежды», они нуждаются в долгосрочном прекращении огня.

«Все дети в Палестине и Израиле заслуживают мира и надежды на лучшее будущее», — добавила исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СмертьДетиСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры