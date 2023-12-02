ЮНИСЕФ: В Газе погибли более 5,3 тысячи детей за 48 дней

«В эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под обломками. Если насилие вернется к таким масштабам, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей», — указано в опубликованном на сайте ЮНИСЕФ заявлении.

Как отметила Рассел, во время семидневного гуманитарного перемирия в Газе у детей «появился проблеск надежды», они нуждаются в долгосрочном прекращении огня.

«Все дети в Палестине и Израиле заслуживают мира и надежды на лучшее будущее», — добавила исполнительный директор ЮНИСЕФ.

