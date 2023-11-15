Эрдоган: Нетаньяху обладает ядерным оружием, но его конец близок

По его словам, несмотря на это «конец близок».

«Я обращаюсь к Нетаньяху... Эй, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твоя смерть приближается. Сколько бы у тебя ни было ядерного оружия, твой конец близок", - заключил турецкий лидер.

Ранее Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа, сообщает RT.

