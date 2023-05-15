Макрон: Строить безопасность нужно без конфронтации с Россией
При строительстве европейской безопасности не нужна конфронтация с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление лидера Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Киева. При этом глава государства также отметил, что она должна включать в себя отсутствие конфронтации с Москвой.
Макрон указал, что Европа должна помочь Украине в контрнаступлении и подготовке вопросов для переговоров.
Президент считает, что Россия начинает впадать в «вассальную зависимость» от Китая и потерпела геополитическое поражение, пишет L'Opinion.
Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru