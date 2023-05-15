Макрон: Строить безопасность нужно без конфронтации с Россией

По его словам, в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Киева. При этом глава государства также отметил, что она должна включать в себя отсутствие конфронтации с Москвой.

Макрон указал, что Европа должна помочь Украине в контрнаступлении и подготовке вопросов для переговоров.

Президент считает, что Россия начинает впадать в «вассальную зависимость» от Китая и потерпела геополитическое поражение, пишет L'Opinion.

Макрон примет Зеленского в Париже 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

