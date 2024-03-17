Макрон: Франция предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады

Париж предложит прекращение огня на время Олимпийских игр во Франции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

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«Мы об этом попросим», – заявил глава государства.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа текущего года.

Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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