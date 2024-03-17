Макрон: Франция предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады
17 марта 202401:01
Париж предложит прекращение огня на время Олимпийских игр во Франции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
«Мы об этом попросим», – заявил глава государства.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа текущего года.
Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Дрон ВСУ атаковал фуру
- Макрон: Франция предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады
- «Лесной пейзаж с видом на речку» Семена Федорова ушел с молотка за почти три миллиона рублей
- Певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят»
- Адвокат Шель заявил, что наследство Ширвиндта достанется его жене и сыну
- Концерт Александра Малинина отменили в Воронеже
- Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд
- В России нашли новый вид древней осы
- Редкий экземпляр марки с Франклином продадут на аукционе
- Рогов: ВС РФ закрепились в центре села Работино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru