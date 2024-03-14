Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады

В тоже время, по его словам, россияне считают дискриминационными условия, выдвинутые МОК по участию спортсменов из РФ и Белоруссии в летних Играх-2024.

«К сожалению, Париж не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?», — добавил глава ОКР.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

