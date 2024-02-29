МОК: Новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство ожидает финальных рекомендаций комитета по критериям выступления россиян на Олимпиаде и затем совместно с Олимпийским комитетом России примет соответствующее решение по участию атлетов в турнире.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — подчеркнули в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru. К участию в турнире допущены спортсмены в нейтральном статусе, россиянам разрешили соревноваться в борьбе, велоспорте, академической гребле и плавании.

