МОК: Новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет
Международный олимпийский комитет не будет вносить дополнительных уточнений по допуску спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.
Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство ожидает финальных рекомендаций комитета по критериям выступления россиян на Олимпиаде и затем совместно с Олимпийским комитетом России примет соответствующее решение по участию атлетов в турнире.
«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — подчеркнули в МОК.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru. К участию в турнире допущены спортсмены в нейтральном статусе, россиянам разрешили соревноваться в борьбе, велоспорте, академической гребле и плавании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru