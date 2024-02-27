Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину

«Самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет», — отметил он.

Ранее стало известно, что премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

