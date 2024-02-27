Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
27 февраля 202403:33
Страны Североатлантического альянса расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, сообщил по окончании конференции по поддержке Киева в Париже президент Польши Анджей Дуда.
«Самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет», — отметил он.
Ранее стало известно, что премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru