Le Monde: Макрон выразил намерение отправить войска в Одессу

«В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», - приводит издание слова президента Франции.

Макрон 26 февраля допустил, что Франция и другие западные страны направят военных на Украину. Европейские союзники не поддержали его инициативу.

В интервью телеканалу BFMTV президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно присутствие французских военных на своей территории. По его словам, ЕС может направить войска только в случае прямого конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

