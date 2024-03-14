Le Monde: Макрон выразил намерение отправить войска в Одессу
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости отправить войска в Одессу. Об этом пишет газета Le Monde.
«В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», - приводит издание слова президента Франции.
Макрон 26 февраля допустил, что Франция и другие западные страны направят военных на Украину. Европейские союзники не поддержали его инициативу.
В интервью телеканалу BFMTV президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно присутствие французских военных на своей территории. По его словам, ЕС может направить войска только в случае прямого конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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