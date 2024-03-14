Макрон признал неготовность Франции к высокоинтенсивному конфликту

Макрон обратил внимание, что французская промышленность производит «скромное» количество боеприпасов. По его словам, аналитические центры страны не прогнозировали возникновения полномасштабных конфликтов в Европе.

«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности», - констатировал президент.

По данным газеты Le Monde, Макрон выражал намерение отправить войска в Одессу. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в присутствии французских военных на своей территории, сообщает «Радиоточка НСН».

