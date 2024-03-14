Макрон признал неготовность Франции к высокоинтенсивному конфликту
Военно-промышленный комплекс Франции не готов к конфликту высокой интенсивности. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2.
Макрон обратил внимание, что французская промышленность производит «скромное» количество боеприпасов. По его словам, аналитические центры страны не прогнозировали возникновения полномасштабных конфликтов в Европе.
«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности», - констатировал президент.
По данным газеты Le Monde, Макрон выражал намерение отправить войска в Одессу. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в присутствии французских военных на своей территории, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru