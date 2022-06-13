Макрон дал поручение пересмотреть программу вооружений из-за конфликта на Украине

«Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста», - цитирует Макрона ТАСС.

По мнению президента Франции, страна вступила в «период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время». В связи с этим требуется пересмотреть затраты Парижа на оборону и усилить таким образом военно-промышленный комплекс Европы.

На финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд, сообщало министерство вооруженных сил.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц намерены посетить Киев 16 июня. Об этом сообщает La Stampa.По данным газеты, у лидеров стран «есть конкретные планы поездки».