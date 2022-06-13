СМИ: Драги, Шольц и Макрон посетят Киев 16 июня
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены посетить Киев 16 июня. Об этом сообщает La Stampa.
По данным газеты, у лидеров стран «есть конкретные планы поездки».
Отмечается, что Драги в ходе поездки сможет в том числе обсудить итоги своего визита в Израиль, который состоится 13 июня.
Ранее газета Bild am Sonntag сообщала, что одними из тем поездки иностранных лидеров в Киев могут стать поставки вооружений. Также политики могут обсудить поддержку по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, отмечает телеканал 360.
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