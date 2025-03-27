Макрон: Антироссийские санкции будут сняты при возврате к признанным границам Украины
Вопрос снятия антироссийских санкций будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, пока это преждевременно. «Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — заявил глава государства. Мокрон отметил, что «Россия не будет диктовать условия мира» на Украине. При этом политик обвинил Москву в том, что она не хочет мира.
Ранее в Евросоюзе заявили, что продолжают усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на текущие переговоры по Украине в Саудовской Аравии. ЕС по-прежнему сосредоточен на использовании всех доступных инструментов для давления на Россию, включая санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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