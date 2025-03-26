В ЕС раскрыли требования для снятия санкций с России

В Евросоюзе заявили, что продолжают усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на текущие переговоры по Украине в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер в беседе с агентством подчеркнула, что ЕС по-прежнему сосредоточен на использовании всех доступных инструментов для давления на Россию, включая санкции.

Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Хиппер также отметила, что санкции могут быть отменены только при условии прекращения агрессии России против Украины и полного вывода российских войск с территории Украины. Она добавила, что эти условия являются основными предпосылками для изменений в санкционной политике ЕС.

Хиппер подчеркнула, что блок продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к достижению «справедливого и устойчивого мира», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияСанкцииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры