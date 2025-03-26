В ЕС раскрыли требования для снятия санкций с России
В Евросоюзе заявили, что продолжают усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на текущие переговоры по Украине в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер в беседе с агентством подчеркнула, что ЕС по-прежнему сосредоточен на использовании всех доступных инструментов для давления на Россию, включая санкции.
Хиппер также отметила, что санкции могут быть отменены только при условии прекращения агрессии России против Украины и полного вывода российских войск с территории Украины. Она добавила, что эти условия являются основными предпосылками для изменений в санкционной политике ЕС.
Хиппер подчеркнула, что блок продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к достижению «справедливого и устойчивого мира», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru