В ЕС раскрыли требования для снятия санкций с России

В Евросоюзе заявили, что продолжают усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на текущие переговоры по Украине в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер в беседе с агентством подчеркнула, что ЕС по-прежнему сосредоточен на использовании всех доступных инструментов для давления на Россию, включая санкции.