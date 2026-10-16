В Сербии пообещали продолжить сотрудничество с Россией после выборов
Сербия сохранит курс сотрудничества с Россией после парламентских выборов. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер, глава МВД республики Ивица Дачич.
На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу он указал, что Сербия и Россия «всегда были братскими и дружественными странами».
«Так останется навсегда. Мы уверены, что наше сотрудничество и взаимодействие только продолжатся... потому что братство и дружба наших народов продолжаются века», - подчеркнул Дачич.
Ранее ушедший в отставку экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится сохранять дружеские отношения с Москвой и не поддерживает антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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