В Сербии пообещали продолжить сотрудничество с Россией после выборов

На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу он указал, что Сербия и Россия «всегда были братскими и дружественными странами».

«Так останется навсегда. Мы уверены, что наше сотрудничество и взаимодействие только продолжатся... потому что братство и дружба наших народов продолжаются века», - подчеркнул Дачич.

Ранее ушедший в отставку экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится сохранять дружеские отношения с Москвой и не поддерживает антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

