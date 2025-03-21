Трамп уклонился от ответа о возможных новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций против России. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с журналистами в Белом доме.

Реагируя на просьбу прокомментировать возможность усиления ограничительных мер на фоне боевых действий на Украине, Трамп отметил лишь, что «они воюют друг против друга»