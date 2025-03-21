Трамп уклонился от ответа о возможных новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций против России. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с журналистами в Белом доме.
Реагируя на просьбу прокомментировать возможность усиления ограничительных мер на фоне боевых действий на Украине, Трамп отметил лишь, что «они воюют друг против друга»
При этом он выразил уверенность, что прекращение огня может быть достигнуто «во многих сферах» и добавил, что переговорный процесс, по его словам, развивается «достаточно успешно».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Власти РФ назвали ее целью защиту жителей Донбасса. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что решение о начале операции было вынужденной мерой в условиях угроз национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru