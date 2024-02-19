Макгрегор: США приказывают Украине наносить удары по российской территории
Американские власти приказывают Украине наносить удары по России, сообщил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
По его словам, западные союзники приказывают аппарату украинского лидера Владимира Зеленского использовать любые ракеты или беспилотники для нанесения вреда РФ.
«Другими словами, атаковать города, деревни внутри России», – указал эксперт. Офицер уверен, что подобная деятельность – это акты бессмысленной мести.
Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой. Он «Улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru