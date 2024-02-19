По его словам, западные союзники приказывают аппарату украинского лидера Владимира Зеленского использовать любые ракеты или беспилотники для нанесения вреда РФ.

«Другими словами, атаковать города, деревни внутри России», – указал эксперт. Офицер уверен, что подобная деятельность – это акты бессмысленной мести.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой. Он «Улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

