Макгрегор: США приказывают Украине наносить удары по российской территории

Американские власти приказывают Украине наносить удары по России, сообщил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

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По его словам, западные союзники приказывают аппарату украинского лидера Владимира Зеленского использовать любые ракеты или беспилотники для нанесения вреда РФ.

«Другими словами, атаковать города, деревни внутри России», – указал эксперт. Офицер уверен, что подобная деятельность – это акты бессмысленной мести.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой. Он «Улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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