СМИ: США и их западные союзники пытаются предотвратить развал ВСУ
США и их западные союзники пытаются предотвратить развал армии Украины в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников.
По данным издания, сейчас план состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей заверяла в том, что Палата представителей США одобрит помощь Киеву, а ряд членов Конгресса и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.
При этом американские конгрессмены, продолжающие выступать за новые поставки оружия Киеву, боятся вмешательства экс-президента Дональда Трампа, который может помешать их планам добиться нового финансивания.
Ранее в Конгрессе США заявили, что Украине придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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