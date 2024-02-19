СМИ: США и их западные союзники пытаются предотвратить развал ВСУ

По данным издания, сейчас план состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей заверяла в том, что Палата представителей США одобрит помощь Киеву, а ряд членов Конгресса и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.

При этом американские конгрессмены, продолжающие выступать за новые поставки оружия Киеву, боятся вмешательства экс-президента Дональда Трампа, который может помешать их планам добиться нового финансивания.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Украине придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

