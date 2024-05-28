Майку Тайсону потребовалась помощь врачей во время полета в Лос-Анджелес

По словам очевидца, спортсмен почувствовал себя плохо незадолго до приземления. Когда лайнер приземлился, на борт поднялись врачи, которые оказали ему первую помощь.

Представители Тайсона заявили, что за 30 минут до посадки боксера затошнило и у него начала кружиться голова. В настоящее время с ним все хорошо.

Ранее стало известно, что Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

