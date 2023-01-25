Майка Тайсона второй раз обвинили в изнасиловании
Бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона обвинила в изнасиловании. Истица утверждает, что инцидент произошел в начале 1990-х, женщина познакомилась со спортсменом в ночном клубе в Олбани (штат Нью-Йорк). Об этом сообщают Daily Mail и AP. В январе потерпевшая подала иск в Верховный суд штата, она требует от Тайсона компенсацию в размере $5 млн.
Женщина, в частности, рассказала, что боксер «жестко изнасиловал» ее в лимузине и это привело к «физической, психологической и эмоциональной травме».
Тайсон уже был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992-го, за что был приговорен к шести годам тюрьмы, но вышел на свободу досрочно через три года. В 1999-м ему дали год тюрьмы за избиение участников автоаварии. В 2008-м Тайсона на сутки задержали по делу о хранении наркотиков.
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд собираются выпускать мармелад в форме уха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске
- Андрей Бочкарёв: Флагманский центр Боткинской больницы готов на 80%
- В Минобрнауки рассказали о планах увеличить количество стипендий
- Майка Тайсона второй раз обвинили в изнасиловании
- За год в России зарегистрировали более 3 тыс. преступлений против военной службы
- СМИ: 20 штатов США подали иск против миграционной политики Байдена
- СМИ: Киев получит танки Abrams не раньше, чем через год
- Рогов рассказал о подготовке ВСУ удара в направлении Мелитополя и Бердянска
- Организаторы отказались от проведения кинопремии «Белый слон» в этом году
- Столтенберг: НАТО не была и не будет стороной украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru