Майка Тайсона второй раз обвинили в изнасиловании

Бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона обвинила в изнасиловании. Истица утверждает, что инцидент произошел в начале 1990-х, женщина познакомилась со спортсменом в ночном клубе в Олбани (штат Нью-Йорк). Об этом сообщают Daily Mail и AP. В январе потерпевшая подала иск в Верховный суд штата, она требует от Тайсона компенсацию в размере $5 млн.

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Женщина, в частности, рассказала, что боксер «жестко изнасиловал» ее в лимузине и это привело к «физической, психологической и эмоциональной травме».

Тайсон уже был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992-го, за что был приговорен к шести годам тюрьмы, но вышел на свободу досрочно через три года. В 1999-м ему дали год тюрьмы за избиение участников автоаварии. В 2008-м Тайсона на сутки задержали по делу о хранении наркотиков.

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд собираются выпускать мармелад в форме уха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИзнасилованиеСША
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