Майка Тайсона второй раз обвинили в изнасиловании

Женщина, в частности, рассказала, что боксер «жестко изнасиловал» ее в лимузине и это привело к «физической, психологической и эмоциональной травме».

Тайсон уже был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992-го, за что был приговорен к шести годам тюрьмы, но вышел на свободу досрочно через три года. В 1999-м ему дали год тюрьмы за избиение участников автоаварии. В 2008-м Тайсона на сутки задержали по делу о хранении наркотиков.

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд собираются выпускать мармелад в форме уха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





